Bydgoscy policjanci w 2024 roku prowadzili aż 227 poszukiwań osób zaginionych. Kogo najczęściej szukali?

- Zdarza się, że osoba starsza zasłabnie, jest w szpitalu bez dokumentów, a rodzina dopiero po kilku dniach orientuje się, że seniora nie ma w domu i zaczyna go szukać, nie wiedząc, od jakiego miejsca zacząć - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Jeszcze poważniejszą sytuacją jest, gdy osoba zmagająca się z chorobą Alzheimera, wybiera się z domu, np. chcąc odwiedzić córkę, syna, przyjaciół. Sprawny senior bez problemu dotrze z pomocą innych na dworzec, a każdy chętnie pomoże mu wsiąść do autobusu czy pociągu. Zanim zorientujemy się, że naszego bliskiego nie ma, może już być na drugim końcu Polski. Jeśli nie ma dokumentów, ustalenia miejsca jego pobytu, potwierdzenie, że nie znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, jest bardzo trudne.

Jak zapobiegać zaginięciom?

Na wewnętrznej stronie ubrania naszego bliskiego można wszyć metki z imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu, pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak trafić do domu. Na tych metkach lub na osobnej kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski i jakie leki przyjmuje. Warto sprawić seniorowi zegarek z GPS, wtedy jego odnalezienie będzie szybsze.

Kontrolujmy, co dzieje się z naszymi seniorami. Wystarczy telefon, by wiedzieć, czy są w domu. Dobrze jest poprosić sąsiadów, żeby zwrócili uwagę na naszego bliskiego i w sytuacjach niepokojących zadzwonili do nas. Nakłaniajmy babcie i dziadków do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli wychodzą z domu na moment. Jeśli osoba starsza, mająca kłopoty z pamięcią, sama porusza się po mieście lub podróżuje, musi mieć ze sobą telefon komórkowy, w którym zapisane są numery do rodziny.