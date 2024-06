Bydgoscy policjanci zatrzymali 48-latka. Jest podejrzany o kradzieże w aptekach na terenie województwa i Polski

- Pod koniec maja kryminalni zatrzymali 48-latka, krótko po tym jak usiłował włamać się do apteki w Bełchatowie. Trafił do policyjnego aresztu w Bydgoszczy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów włamania do apteki w Koronowie oraz usiłowania włamania do apteki w Bełchatowie - dodaje mł. insp. Monika Chlebicz.