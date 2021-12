Bydgoszcz. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Uszkodził drzwi do szatni [wideo]

W dniach 12-13 września 2021 roku doszło do uszkodzenia drzwi do szatni na terenie obiektów sportowych przy ul. Nowogrodzkiej w Bydgoszczy. Sprawca wszedł na teren obiektu, po czym zaczął kopać drzwi wejściowe do budynku.

- Jego wizerunek zarejestrował monitoring. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciu oraz filmie - informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy.

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ul. Broniewskiego 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 13 59 albo 112 powołując się na znak sprawy L.dz. III Kr 4082/21.