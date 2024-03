Bydgoszczanka i paczka z Ukrainy, zamówiona przez Chińczyka w Warszawie. Niefortunne pomyłki z przesyłkami

Nadszedł czwartek, 29 lutego. Do dziewczyny ktoś zadzwonił z nieznajomego numeru. Akurat siedziała w szkole, nie mogła odebrać. Po chwili odczytała wiadomość, że to kurier z prywatnej firmy prosi o kontakt. Oddzwoniła. - Trudno było mi się z nim porozumieć, bo był Ukraińcem słabo mówiącym po polsku. Ja z kolei ukraińskiego nie znam - dodaje. - Czekał na mnie w Warszawie, stał przed blokiem i chciał, żebym zeszła po pakunek. Na tyle, na ile potrafiłam, wyjaśniłam mu, że jestem w Bydgoszczy, a nie stolicy.

Okazało się, że to Chińczyk, mieszkający w apartamentowcu w Warszawie, zamówił paczkę z Ukrainy. - Tyle, że pomylił jedną z cyfr w numerze swojego telefonu, więc na mój numer przychodziły powiadomienia. Zdenerwowałam się, bo nie wiedziałam, czy np. nadawca będzie kazał mi zapłacić za coś, czego przecież nie chciałam. Na szczęście do tego nie doszło - zaznacza bydgoszczanka. Podobne przypadki chodzą po ludziach. Następna bydgoszczanka opowiada: - Sąsiadka ostatnio mnie poprosiła, żebym odebrała przesyłkę z kosmetykami. Rano podesłała mi kod odbioru. Potem napisała, że odwołuje, bo kurier, jak mu nie otworzono drzwi, zawiózł paczkę na pocztę, a już nie zapukał do moich drzwi.

Bywa i tak: torunianin miał dzień wolny (jak co tydzień) i na ten właśnie dzień zamówił dostawę. To były części do komputera. Czekał do wieczora, przewoźnik nie dotarł. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna odebrał sms-a oraz maila z informacją, że nie powiodła się próba doręczenia przesyłki. - No jak się nie powiodła, skoro w domu co chwilę patrzyłem przez okno, wyczekując kuriera? - dopytywał.