Był skazany za posiadanie amunicji i narkotyków. Unikał odsiadki. Wpadł w ręce świeckiej policji

Policjanci z miejscowego posterunku policji ustalili, że w jednym z mieszkań może przebywać poszukiwany , który unika odsiadki. Co ciekawe nakaz doprowadzenia wpłynął do jednostki policji dzień wcześniej , a mężczyzna dostał wyrok za nielegalne posiadanie amunicji i narkotyków.

- Funkcjonariusze zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania. Pod ustalonym adresem zastali poszukiwanego 41-latka. Mężczyzna trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższych kilkanaście miesięcy - tłumaczy Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. I dodaje, że do policjantów z powiatu świeckiego każdego dnia wpływają kolejne nakazy doprowadzenia i listy gończe, na podstawie których mundurowi wszczynają poszukiwania.