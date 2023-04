Była pielęgniarką Martą w serialu "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka Katarzyna Bujakiewicz [zdjęcia - 20.04.23]

Role w filmach i serialach

"Mam 50 lat i nie wstydzę się tego"

Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie

Zachwyca się regionem, co u niektórych mieszkańców wywołuje wręcz zdumienie. Jedni bowiem Lublin kochają i to miasto ich inspiruje, inni dzielą się swoimi odmiennymi odczuciami.

Kasia Bujakiewicz podpisuje się pod opinią, że miejsce tworzą ludzie. "Jestem rodowitą lublinianką. Mieszkam tu od urodzenia i równie kocham to miasto, co Katarzyna Bujakiewicz. Inspiruje mnie, daje mi wciąż nowe pomysły i ja oddaję mu swoje. Miasto to ludzie. Wiem to, choć nie wszystko mi się podoba w Lublinie. Dlatego staram się wpływać na to, by zmieniało się na lepsze" - napisała jedna z internautek pod postem Bujakiewicz.