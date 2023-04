Tak wypoczywa Marta Manowska, prowadząca program TVP "Rolnik szuka żony". Pokazała relację z Azji [zdjęcia] Redakcja Polska Press

Widzowie popularnego w Polsce programu TVP "Rolnik szuka żony" właśnie poznali uczestników kolejnej, jubileuszowej edycji. Po wioskach i miastach rozlała się wieść, kto zgłosił się do produkcji i do kogo można wysyłać listy. Obejrzeliśmy tzw. odcinek zerowy. Emisja nowego, 10. cyklu, zaplanowana jest jesienią 2023 roku. Tymczasem prowadząca program, ulubienica fanów programu, po trudach związanych z nagraniami, wypoczywa daleko od Polski. Tym razem wybrała się do Azji. Relację z podróży zamieszcza na Instagramie.