Było o bezpieczeństwie, aktywności, zdrowiu i pasji. VI Forum Seniora w Toruniu za nami!

Pierwsi uczestnicy naszego Forum pojawili przed aulą UMK przy ul. Gagarina w Toruniu przed godz. 7. Rejestracja rozpoczęła się o godz. 8.

- Nie dziwię się, że jest tylu chętnych. Forum Seniora to wspaniała impreza! Brałam w niej udział już kilka razy. Os tanio we wrześniu 2022 roku również w Toruniu. Cieszę się, że po pandemii koronawirusa znowu wykłady odbywają się na żywo. Z koleżanką już się nie możemy doczekać tego, co dziś usłyszymy - mówiły tuż po rejestracji panie Grażyna i Joanna, seniorki z Bydgoszczy.