Cała Polska zbiera dla Mai Skrzynieckiej z gminy Golub-Dobrzyń. Będzie dla niej koncert

Trzymiesięczna Maja Skrzyniecka z gminy Golub-Dobrzyń potrzebuje leku za 9 mln zł. Nie dość, że kwota zawrotna, to jeszcze trzeba szybko ją uzbierać, bo dziewczynka nie może ważyć więcej niż 13 kg. Mamy czas na zbiórkę do 22 grudnia. W akcję pomocy zaangażowała się cała Polska. Wkrótce organizowany jest charytatywny koncert w Toruniu. Wspierają go m.in. artyści, hotele, klub Od Nowa i dziennikarz Marek Sierocki.