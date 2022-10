Camp-art - na kreatywne zajęcia zaproszono do GOK-u w Unisławiu. Zdjęcia

Na początku tygodnia Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zorganizował kreatywne warsztaty w przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Unisław. W Camp Arcie uczestniczyli również harcerze z 32 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „100-lecia harcerstwa” oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Unisławiu.

- Dzieci, młodzież wraz z dorosłymi tworzyli na ścianach z folii m.in. niecodzienne instalacje przestrzenne ozdobione kolorowymi graffiti z przygotowanych wcześniej szablonów oraz pozytywne hasła chodnikowe rozweselające nadchodzące jesienne dni na terenie Unisławia - mówi Paweł Marwitz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. - Pojawiły się takie pisy jak: „Uśmiechnij się”, „Dasz radę”, „Głowa do góry”, „Kultura się liczy”, "Rób to, co kochasz”.