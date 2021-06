Caritas w Sępólnie otrzyma nagrodę Świętego Wawrzyńca za 2020 rok

To najwyższe wyróżnienie przyznawane w gminie Sępólno Krajeńskie. Otrzymują je osoby lub instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji lub rozwoju Sępólna Krajeńskiego.

- Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy, pod warunkiem zebrania co najmniej dwustu podpisów poparcia, statutowe organy stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, ale też grupa co najmniej ośmiu radnych – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.