Casting Marka Probosza „Pola Negri potrzebna od zaraz” dostarczył wielu wzruszeń i emocji!

Tuż przed rozpoczęciem 15. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni” odbył się Casting Marka Probosza „Pola Negri potrzebna od zaraz”. Był on skierowany do młodzieży od 12 lat oraz osób dorosłych. Należało przygotować scenkę mimiczno-ruchową, stylizowaną na role Poli Negri. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem, a uczestniczki pokazały, że mają w sobie zadatki na filmowe gwiazdy. Wybrały scenki z różnych filmów – aż dwie zdecydowały się wcielić w Rischkę z „Górskiej kotki”. Ich konkursowe prezentacje poprzedził krótki wykład Marka Probosza, laureata tegorocznej Politki.

Dziewczęta na ogłoszenie wyników musiały poczekać do następnego dnia i otwarcia 15. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Po wyświetleniu filmu „Drut kolczasty”, w którym Pola Negri zagrała niezwykle wzruszająco, wszystko stało się jasne.

- Zawsze bardzo mnie cieszy, jak widzę młodych ludzi, którzy starają się zmierzyć z czymś, co jest prawie niemożliwe, a tym jest nieme kino – powiedział Marek Probosz. – We współczesnym świecie nikt tego kina nie tworzy. Po raz drugi jestem w Lipnie i po raz drugi widzę młodzież, która śmiało w to nieme kino wkracza. Pamiętajcie, że te wyróżnienia są symboliczne i mają was zachęcić do pracy. To nie jest werdykt końcowy, ale to ma być coś, co stanie się przyczynkiem do dalszej waszej pracy i rozwoju. Wszystkie wykonałyście świetną robotę.

Zwyciężyła Maja Bałdys z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza we Włocławku, a przygotowała ją Sławomira Lewandowska. Drugie miejsce zajęła Patrycja Siedlecka, a trzecie – Natalia Naklicka. Obie są uczennicami LO im. R. Traugutta, a ich kreacje aktorskie powstały pod kierunkiem Wandy Mróz. Pozostałe uczestniczki zajęły ex aequo czwarte miejsca. To Aleksandra Gadomska i Karolina Markowicz z lipnowskiego LO oraz Julia Domańska z Zespołu Szkół w Stawkach w powiecie aleksandrowskim, która była najmłodszą uczestniczką konkursu. Ją przygotowała Anna Stanek. Gratulujemy!

Nagrody wręczył Paweł Banasik, burmistrz Lipna.

Głównym partnerem Castingu Marka Probosza było Województwo Kujawsko-Pomorskie.