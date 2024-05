Ceny mieszkań do wynajęcia w województwie kujawsko-pomorskim 2024. Zapłacilibyście tyle?

- Marzec 2024 roku to trzeci miesiąc z rzędu, w którym widoczny jest niewielki spadek przeciętnej stawki ofertowej w miastach wojewódzkich. Średnia na poziomie 3500 zł przekłada się na spadek o 2 procent w ujęciu miesięcznym (65 zł miesiąc do miesiąca) i na 4-procentowy wzrost w skali roku.

Kto szuka mieszkania do wynajęcia, ten powinien być zadowolony. Wynajem potaniał w ostatnich miesiącach. Powody do zmartwień mogą mieć właściciele mieszkań, szukający lokatorów. Wiele już na nich nie zarobią. - Dynamika wzrostów cen na rynku najmu nadal wyhamowuje - zauważają autorzy opracowania Otodom Analytics, dotyczącego wynajmu mieszkań.

Ceny wynajmu w kraju

Tutaj stawki prawie się nie zmieniły. To o 0,3 proc. więcej w porównaniu do lutego bieżącego roku, ale o 0,4 proc. mniej, porównując do marca zeszłego roku. Za większe mieszkanie (40-59 m kw.) trzeba płacić około 2039 zł, a za takie o powierzchni od 60 do 90 metrów, już przeciętnie 2695 zł. Z tego samego opracowania widać, że kto wynajmuje lokal większy niż 90 metrów w Bydgoszczy, ten płaci 3214 zł.

Ceny mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim

Patrzymy teraz na ogłoszenia na rynku lokalnym. W piątek, 10 maja, prawie 1100 ofert wynajmu mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem znajdowało się tylko na jednym portalu ogłoszeniowym. Skoro tyle propozycji wynajmu, to właściciele, chcąc szybko znaleźć zainteresowanych, obniżają ceny. Te zaczynają się wprawdzie od 500 zł - i to za dwupokojowe, nawet 50-metrowe, ale nie za lokale w dużych miastach.

W Bydgoszczy oraz Toruniu, przykładowo, do wynajęcia polecają się mieszkania o metrażu około 20 m kw., za 1000 zł, ale trzeba doliczyć czynsz, chociażby 450 zł. Standard lokalu jest raczej niski. We Włocławku ceny startują od 800 zł, ale na luksusy tak samo nie ma co liczyć. Kto chce mieszkać szykownie i wygodnie, ten musi liczyć się z tym, że zapłaci 4500 zł co miesiąc. Tyle życzą sobie choćby właściciele 4-pokojowych mieszkań w apartamentowcach w centrum Bydgoszczy i Torunia. Trzeba jeszcze uwzględnić czynsz. On w przypadku mieszkania w Bydgoszczy wynosi 660 zł, a w Toruniu - 610.