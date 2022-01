Ceny nawozów. Rolnicze związki zaapelowały o pomoc do komisarza Janusza Wojciechowskiego

Federacja zauważa, że polscy rolnicy już znacząco ograniczyli stosowanie nawozów w uprawach ozimych, a to będzie miało wpływ nie tylko na wysokość plonów i dochodów rolników, ale także odbije się na gwałtownym wzroście cen żywności.

Chcą zgody na dopłaty i zawieszenia opłaty klimatycznej

W liście skierowanym do komisarza Wojciechowskiego, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że w pierwszych dniach stycznia tego roku, na wniosek organizacji rolniczych, premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników. (...)”We wniosku tym znalazła się również prośba o zawieszenie opłaty klimatycznej (za handel CO2), którą płacą zakłady azotowe. (...)”

I ten pomysł federacja popiera.