Chcieli dołożyć burmistrzowi Koronowa. Nie udało się. Nie będzie wyższej pensji

Fiaskiem zakończyła się próba podniesienia pensji burmistrzowi Koronowa Patrykowi Mikołajewskiemu, którą podjęto na ostatniej sesji. Połowa rajców powiedziała „nie”. Wniosek przepadł.

Burmistrz Patryk Mikołajewski zarabia 14 tys. 435 zł brutto. Zdaniem niektórych radnych – za mało. Z wnioskiem o podniesienie uposażenia wystąpiła komisja finansów. Jak wyjaśniał na ostatniej sesji jej przewodniczący Tomasz Skotnicki: - To docenienie tego co zrobiono. - W 2018 r., gdy zaczynała się kadencja, wydatki inwestycyjne gminy wynosiły 16 mln zł, z kolei dług samorządu to ponad 14 mln zł. Dziś zadłużenia nie ma, a plany inwestycyjne na 2023 rok to ponad 50 mln zł. To sukces burmistrza i urzędu – przekonywał radny Skotnicki. Przytaczał też inne argumenty. - Poprzedni burmistrz Koronowa, na zakończenie kadencji, miał pensję wynoszącą 10 krotność pensji minimalnej. Dziś to już tylko 5 krotność. Patrząc historycznie - Patryk Mikołajewski powinien zarabiać ponad 30 tys. zł.

Godna pensja dla burmistrza Koronowa

Część radnych podziela opinię, że pensja burmistrza jest za niska w stosunku do zasług. - . Wsłuchuje się w głosy mieszkańców. Tą uchwałą chcemy mu podziękować – mówiła Elżbieta Mojzesowicz.

- Burmistrz zasługuje na godne wynagrodzenie – podkreślał Henryk Borowicz. - W Wierzchucinie Królewskim po latach powstanie nowa szkoła. Są inwestycje drogowe, wymiana lamp, doposażenie OSP – wyliczał. Jednak nie wszyscy poparli inicjatywę. Głosowanie przeciw zapowiedzieli Katarzyna Karwat i Piotr Mitera. Oburzenia nie kryła Mirosława Holka: - Najniższa krajowa to dziś 2714 zł netto. Mamy podnieś burmistrzowi pensję o 2600 zł. Mieszkańcy muszą żyć za to cały miesiąc. Zostali obciążeni wyższymi podatkami. Wyższe są kwoty za śmieci. Wniosek jest niezasadny. Brak mi słów. Katarzyna Szulta - Romaniuk przypomniała, że dla dobra gminy diety radnych obniżono o 200 zł. - Wygląda na to, że zrobiliśmy to po to, by wystarczyło na podwyżkę dla burmistrza.

Nie pora na podwyżkę

Sam zainteresowany poprosił o wstrzymanie się z uchwałą. - To nie pora na takie decyzje. Zakończmy najpierw ten rok. Za miesiąc absolutorium – mówił Patryk Mikołajewski dziękując inicjatorom za docenienie jego pracy. Rada nie zgodziła się jednak na zdjęcie punktu z porządku obrad. Projekt uchwały poddano głosowaniu. Wynik przy nieobecności Tomasza Gordona to 10 głosów za i 10 przeciw. Uchwała nie przeszła, a proponowano w niej, by włodarz Koronowa zarabiał miesięcznie 17 tys. 35 zł. Maksymalna stawka dopuszczona prawem to 18.044 zł.

