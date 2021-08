Chełmińscy policjanci złapali sprawcę trzech kradzieży z włamaniem

Czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny - mieszkańca gminy Papowo Biskupie, który od początku tego roku na terenie powiatu chełmińskiego włamywał się do domów i pomieszczeń gospodarczych.

- W toku prowadzonych czynności mundurowi udowodnili mu, że w marcu tego roku dokonał kradzieży dwóch katalizatorów z pojazdów, od stycznia do lipca natomiast włamał się do pomieszczeń gospodarczych i domu mieszkalnego na terenie gminy Lisewo, skąd ukradł dwa motocykle i części samochodowe - wymienia asp. Tomasz Zieliński, asystent Zespołu Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego KPP w Chełmnie. - Z kolei w sierpniu włamał się do domu jednorodzinnego na terenie gminy Papowo Biskupie. Jego łupem padły głównie narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt RTV i AGD.