Chełmno i okolice na weekend. Warto tu być, bo oferta jest ciekawa

Co w weekendowym programie atrakcji?

Chełmno

W niedzielę, 11 lipca, kolejny "Spacerek po Chełmnie". Tym razem będzie to wyprawa rowerowa - "Wycieczka do Laskowic". Trasa to: Chełmno - Żurawia Kępa - Świecie - Sulnowo - Dziki - Piskarki - Lipno - Laskowice - Belno - Sulnowo - Świecie - Chełmno - w sumie około 25 km. Przewodnikiem będzie Sławomir Grabowski. Zbiórka - o godz. 10.30 przed ratuszem na rynku w Chełmnie. Udział jest bezpłatny.

Chełmno

XXII Jarmark Jaszczurczy i X Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, pod patronatem "Gazety Pomorskiej", odbędą się 10-11 lipca 2021 roku w Chełmnie. Imprezy odbywają się cyklicznie ciesząc się stale rosnącym zainteresowaniem wśród uczestników, turystów i mieszkańców. W tym roku udział w Jarmarku zapowiedziało wielu twórców i rzemieślników, na scenie zaprezentują się kapele i zespoły folklorystyczne z Polski.