Chełmno. Jeden oddział znika ze szpitala. Za to ruszył punkt szczepień masowych. Zdjęcia

Punkt Szczepień Masowych w Chełmnie został zlokalizowany w kontenerach na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, Plac Rydygiera 1. Punkt otrzymał - na pierwsze trzy dni działalności - 220 szczepionek przeciwko Covid-19, w tym około 100 Moderny, pozostałe to Astra-Zeneca.

- Na kolejny tydzień zaakceptowane zostało 300 dawek, więc szczepienia będą odbywały się nie od poniedziałku, ale od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 16 - informuje Marzanna Ossowska, dyrektor chełmińskiego szpitala. - Nie wiadomo, kiedy w poniedziałek szczepionki dotrą. Te trzysta dawek wyszczepimy na spokojnie w pozostałe cztery dni. Kontener, w którym jest Punkt Szczepień Masowych, dostaliśmy z Agencji Rezerw Materiałowych przed trzecią falą koronawirusa. Pierwotnie na inny cel, ale został dostosowany do wymogów sanepidowskich i przekształcony w Punkt Szczepień Masowych.