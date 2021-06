Chełmno. Letnie imprezy w Chełmnie. Co będzie się działo?

Już dziś (13.06.2021) weekend Fundacja Green Team i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce z udziałem LGD Chełmno zapraszają na wydarzenie Rozbudzeni - Rozmarzeni, czyli brygada RR na chełmińskim rynku . Na popołudnie przygotowali konkursy, koncerty, tańce grupowe i piosenki na życzenie, występy artystów programu The Voice of Poland: Nicole Kulesza i Piotr Tłustochowicz z zespołem. Początek o godz. 16.

Na sekretnych scenach w Chełmnie zagrają:

18.06.2021 - Patrick The Pan - Piotr Madej występujący pod pseudonimem Patrick The Pan to alternatywny artysta młodego pokolenia z Krakowa. O takich, jak on Amerykanie z podziwem mówią: self-made man. Jest nie tylko tekściarzem, zdolnym kompozytorem, ale samodzielnie realizuje nagrania i produkcję. Jego trzy wydane z wytwórnią KAYAX albumy zostały świetnie przyjęte przez dziennikarzy i publiczność. Koncertował na jednych z największych festiwali muzycznych w kraju takich, jak Open'er, OFF Festiwal czy Męskie Granie. W czerwcu 2021 zaplanowana jest premiera jego nowego albumu.

23.07.2021 - Daniel Spaleniak - muzyk, producent, kompozytor i autor tekstów z Kalisza, żyjący w Warszawie. Jego eteryczne, bluesowo-folkowe utwory, wzbudziły zainteresowanie na amerykańskim rynku. Kompozycje m.in. „Dear love of mine”, „Why”, „Back Home” można usłyszeć w tak popularnych produkcjach jak: „Ozark” (Netflix), „Elementary (CBS), „Six” (History Chanel), „Good Behavior” (TNT), „The Path” (Hulu) czy „Shooter” (Paramount). To jedyny Polak, którego twórczość tak mocna zagościła w amerykańskich produkcjach filmowych. Ma na koncie cztery albumy, które spotkały się z uznaniem fanów i krytyków muzycznych. Jego trzecia płyta „Life is somewhere else” była nominowana do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii „Blues/Country”. Artysta oprócz tego, że wydaje solowe płyty, pisze muzykę do filmów, seriali i spektakli teatralnych. Ostatnia płyta „Burning Sea” - też nominowana do nagrody Fryderyki w kategorii najlepsza muzyka ilustracyjna - wydana w 2019 roku jest zbiorem utworów, które znalazły się w tego typu produkcjach. Spaleniak aktywnie koncertuje ze swoimi muzykami. Zagrał na kultowych festiwalach jakOpen'er, OFF Festiwal, Halfway czy Soundrive, a w 2016 roku nagrał sesję dla legendarnej stacji radiowej KEXP z Seattle.