Chełmno - nietypowe rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. Jakie zalecenia od jutra? Zdjęcia

Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, byli w maskach. Mówiono o regulaminach, dezynfekcji, zachowywaniu bezpiecznej odległości.

W ZS nr 2 w Chełmnie mają maseczki i płyny dezynfekujące

- Dostaliśmy 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk, będzie we wszystkich klasach i przy wejściach do szkoły - mówi Jacek Kordowski. - Dostaliśmy też 900 maseczek - dostaną je uczniowie, by zawsze trzymali w szkolnej szafce jako rezerwowe. Od sponsora otrzymaliśmy płyn do dezynfekcji podłóg, a za pieniądze z organizacji obozu sportowego chcemy kupić przyłbice dla nauczycieli z wyższej półki. Pracują u nas osoby młode, ale i 40 czy 50 plus. Chcemy ambitnie dotrwać do przerwy świątecznej, więc musimy się jak najskuteczniej chronić. Trzymam te zarobione pieniądze właśnie w żelaznej rezerwie, z planem by wydać je na ochronę przed koronawirusem. Może też dokupimy dodatkowe komputery do pracy zdalnej, gdyby zaszła taka potrzeba, przydadzą się na pewno.