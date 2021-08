Chełmno. Ruszył 60 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą. Zdjęcia

Organizatorem spływu, który potrwa do 12 sierpnia, jest Klub Turystów Wodnych w Chełmnie. Imprezę wspiera Gmina Miasto Chełmno. W sobotni poranek uczestnicy spotkali się na zbiórce w Chełmnie, przy ul. Biskupiej 16), gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie. Następnie przejechali do miejscowości Bachotek, na pole namiotowe przy stanicy wodnej PTTK "Bachotek". Stamtąd w niedziele wypłynęli pokonując tego dnia 26 km. W poniedziałek, po przepłynięciu kolejnych 19 km, dotarli do Brodnicy. Dzisiejszy dzień spędzają właśnie w tym mieście. Tam też nocują, by w środę (4.08.2021) rano ruszyć w kierunku Golubia-Dobrzynia. To najdłuższy odcinek z całej trasy, liczący 48 km. Całkowita długość trasy wynosi 223 km.