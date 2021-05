Chełmno. Seniorzy spotkali się na karaoke i tańcach. Zobaczcie zdjęcia

NOWE Egzamin ósmoklasisty 2021 - jakie były tematy? "Pan Tadeusz" na egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI] 25.05.21

Egzamin ósmoklasisty 2021 j. polski. We wtorek o godz. 9 wystartowały egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W Krakowie w klasach ósmych szkół podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych uczy się obecnie 6631 osób, w tym 5432 to uczniowie szkół samorządowych. Już wiadomo, że tematem rozprawki był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Pamiętajcie, że po zakończeniu egzaminów, ok. godz. 13 znajdziecie u nas arkusz z zadaniami oraz przykładowe odpowiedzi.