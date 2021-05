Chełmno. V runda Pucharu Pomorzanki w minisiatkówce. Zobaczcie zdjęcia

Kategoria "3" Grupa A 1. SP 31 Pałac Bydgoszcz I- 40 pkt. 2. SKS CAS Ciechocinek I- 39 pkt. 3. MUKS Joker Świecie- 38 pkt. 4. SP 31 Pałac Bydgoszcz II- 37 pkt. 5. UKS Culmen Chełmno I- 36 pkt. Grupa B 1. MKS Sokół Mogilno I- 35 pkt. 2. SKS CAS Ciechocinek II- 34 pkt. 3. SP 9 Bydgoszcz I- 33 pkt. 4. SP 31 Pałac Bydgoszcz III- 32 pkt. 5. SKS CAS Ciechocinek III- 31 pkt. 6. MUKS Spartakus Lniano- 30 pkt. Grupa C 1. UKS "Czwórka" Włocławek I- 29 pkt. 2. SP 9 Bydgoszcz II- 28 pkt. 3. MKS Sokół Mogilno II- 27 pkt. 4. TS Koset Grudziądz- 26 pkt. 5. UKS "Czwórka" Włocławek II- 25 pkt. 6. MKS Sokół Mogilno III- 24 pkt. Zespoły: MLKS Tucholanka Tuchola I, MLKS Tucholanka Tuchola II, MLKS Tucholanka Tuchola III, MLKS Tucholanka Tuchola Borowi Legbąd- nie stawiły się na zawodywszystkie wyżej wymienione drużyny otrzymują 0 pkt. do rankingu. Z powodu braku stawiennictwa na zawodach w/wym. zespołów całkowitemu rozwiązaniu uległa grupa D.

Kategoria "4"

Grupa A

1. KS Stal Grudziądz I- 40 pkt.

2. MUKS Joker Świecie I- 39 pkt.

3. SP 31 Pałac Bydgoszcz I- 38 pkt.

4. SP 31 Pałac Bydgoszcz III- 37 pkt.

5. UKS Czwórka Włocławek I- 36 pkt.

6. TS Koset Grudziądz- 35 pkt.

7. MUKS Joker Świecie II- 34 pkt.

Grupa B

1. UKS Culmen Chełmno- 33 pkt.

2. SP 31 Pałac Bydgoszcz II- 32 pkt.

3. KS Stal Grudziądz II- 31 pkt.4. UKS Czwórka Włocławek II- 30 pkt.

5. SP 9 Bydgoszcz- 29 pkt.

6. MUKS Spartakus Lniano- 28 pkt.

Grupa C

Zespoły: SP 31 Pałac Bydgoszcz IV, MLKS Tucholanka Tuchola I, MLKS Tucholanka

Tuchola II nie stawiły się na zawody- wszystkie wyżej wymienione drużyny otrzymują 0 pkt.

do rankingu.

Z powodu braku stawiennictwa na zawodach w/wym. zespołów całkowitemu rozwiązaniu

uległa grupa C. Jedyny pozostały w Grupie C zespół MUKS Spartakus Lniano został

przeniesiony do grupy B