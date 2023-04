Chełmno. W ZS nr 2 uczniowie sprawdzili się w teście sprawności dla kandydatów do policji. Zdjęcia

Zadania, które mają do wykonania uczestnicy testu sprawności fizycznej, w trakcie procesu rekrutacji do służby w policji, nie powinny sprawić problemu osobom, które na co dzień są aktywne fizycznie. Tak też było w przypadku młodzieży, która wzięła udział w sprawdzianie, zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Chełmnie i Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie.

- Zarówno ci, którzy uprawiają poza zajęciami lekcyjnymi jakąś dyscyplinę sportu, jak i uczniowie ograniczający się do zajęć z wychowania fizycznego, poradzili sobie z poszczególnymi etapami toru przeszkód. Pokazuje to, że osoby aktywne fizycznie nie mają się czego obawiać - informuje podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie.

Przypominamy, iż osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji do służby w policji, w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą zgłosić się osobiście do KPP w Chełmnie, przy ul. Świętojerskiej 5 lub zadzwonić do Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Chełmnie pod nr tel. 47 7547 248, albo odwiedzić stronę internetową: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/zostan-kims-wyjatkowym/75826,ZOSTAN-KIMS-WYJATKOWYM.html