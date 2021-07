Chełmno. Wystawa prac uczestników warsztatów organizowanych przez MOPS. Zdjęcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z Fundacją Gospodarczą „Pro-Europa” od 1 czerwca ubiegłego roku realizacji kolejny etap projektu aktywizacji społeczno- zawodowej - Klub Integracji Społecznej.

- Jest to projekt partnerski, realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - informuje Eliza Rokita, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie. - Dofinansowanie projektu ze środków unijnych to 588.753,42 złotych. Realizacja projektu zaplanowana została od 2.01.2020 do końca bieżącego roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej dyrektor MOPS Eliza Rokita otworzyła wystawę prac rękodzielniczych, wykonanych przez uczestników Kreatywnych Warsztatów Twórczych. Prowadziła je Katarzyna Adamczak, a odbywają się w ramach Klubu Integracji Społecznej, którego koordynatorem jest Katarzyna Neumann, organizatorka wystawy.