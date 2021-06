Chojniczanka Chojnice - Górnik Polkowice 1:1 (0:1). Zdjęcia - mecz, kibice Monika Smól

Chojniczanka Chojnice w ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej eWinner 2 ligi sezonu 2020/21 zremisowała na swoim boisku z Górnikiem Polkowice. Zwycięzca II ligi z Polkowic - lider tabeli po 36 kolejkach - został powitany na murawie szpalerem utworzonym przez piłkarzy gospodarzy, którzy sezon zakończyli na 3. miejscu, by pogratulować im awansu. To nie koniec sezonu dla chojniczan, których czekają jeszcze baraże o awans do Fortuna I Ligi.