Ci emeryci i renciści z woj. kujawsko-pomorskiego dostaną swoje świadczenia przed świętami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia otrzymają pieniądze, jak co roku, z wyprzedzeniem.

Niektórzy w grudniu dostaną dwa świadczenia

Niektórzy emeryci i renciści dostaną w tym miesiącu dwa świadczenia - grudniowe i styczniowe. Chodzi o osoby, których termin płatności przypada w Nowy Rok, 1 stycznia. Emerytury i renty za styczeń trafią do nich do 29 grudnia. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe.

Tyle jest czasu na zgłoszenie zmiany adresu i numeru konta

Seniorzy, którzy zmieniają numer rachunku bankowego czy adres, powinni o tym fakcie jak najszybciej zawiadomić ZUS. To ważne, by przekazana emerytura czy renta nie wróciła do Zakładu.