Ci rodzice w styczniu nie dostaną jeszcze 800 plus, a 500 plus. ZUS wyjaśnia dlaczego

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze wzrosło z kwoty 500 zł do 800 zł. Nieliczna grupa rodziców może jednak w styczniu otrzymać jeszcze starą kwotę bez podwyżki. Wyjaśniamy dlaczego tak się stanie.

Podwyżka świadczenia wychowawczego o 300 zł nastąpi automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. - Wypłata w nowej wysokości, tj. 800 zł miesięcznie powinna nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Oni w styczniu nie dostaną jeszcze 800 plus, a 500 plus

Co do zasady, wypłaty świadczenia w nowej wysokości tj. 800 zł na dziecko należy spodziewać się w dotychczasowym terminie comiesięcznej płatności świadczenia. Są to: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień każdego miesiąca. Może się jednak zdarzyć, że rodzic otrzyma w styczniu jeszcze 500 zł. Dotyczy to sytuacji, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- Chodzi tutaj przede wszystkim o przypadki, w których do ZUS-u wpłynął wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje - wyjaśnia Krystyna Michałek.

Czy rodzic dostanie wyrównanie 500 plus do 800 plus?

Jeśli rodzic nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u. Zakład po zakończeniu wyjaśnienia sprawy wypłaci wyrównanie od stycznia, jeśli świadczenie należy się danemu opiekunowi.