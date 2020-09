Cina i Ciech to para zakochanych, którą legenda wiąże: [Milionerzy pytanie, odpowiedz]

MILIONERZY PYTANIE: Cina i Ciech to para zakochanych, którą legenda wiąże:

Oto możliwe odpowiedzi:

A: z Cieszynem

B: z Chęcinami

C: z Ciechanowem

D: z Ciechocinkiem

Prawidłowa odpowiedź to: D

