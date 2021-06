Co trzeci senior w regionie jest samotny. Ci z Jabłonowa Pomorskiego będą się spotykać i korzystać z zajęć w domu dla seniorów. Zdjęcia

- Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom

- mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W domu dziennego pobytu w Jabłonowie-Zamku 30 niesamodzielnych osób - seniorów i osób niepełnosprawnych - będzie mogło brać udział w zajęciach z psychologiem, terapeutycznych rozwijających zainteresowania oraz w warsztatach teatralnych, muzycznych i plastycznych, a także w imprezach integracyjnych. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku od g. 8 do g. 16. Na 30 osób każdego dnia będą czekały dwa posiłki. Nie będą się także musieli martwić o to, kto ich dowiezie na spotkania, ponieważ podopieczni będą mieli zapewniony transport do placówki oraz powrotny do domu. Ponadto, na rzecz tych osób oraz ich bliskich mają być świadczone usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe.