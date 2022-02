Co w najbliższym czasie będzie się działo w Unisławiu?

Święto pączka w Unisławiu

Domowe pączki to świetny sposób na smakołyki w tłusty czwartek . Najlepsze swojskie pączki w okolicy, pachnące, mięciutkie i nadziane będzie można kupić w Strefie Domowego Pączka w Unisławiu. Zamówienia rozpoczęte! Wystarczy zadzwonić pod numer 518 963 876 lub 56 68 68 734. S przedaż i odbiór pączków już 24. lutego w tłusty czwartek w piwnicy GOK-u przy ul. Parkowej 22 (w sali od strony parku). Cena za sztukę to 2,50 zł. Pozwól się wyręczyć i zamów świeże pączki do domu, biura, zakładu pracy, szkoły. Na domowe pączki zapraszają Gospodynie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław i GOK w Unisławiu, w tłusty czwartek, 24 lutego od godz. 9 do 16.

Panowie ślijcie życzenia

Wyjazd do parku wodnego „Suntago”

Spragnieni tropikalnych klimatów, wodnych atrakcji, palm i rozmaitych atrakcji, a przede wszystkim relaksu? Jeśli tak, to ten wyjazd jest właśnie dla was! Gminny Ośrodek Kultury w Unisław organizuje wyjazd do Parku Wodnego „Suntago" niedaleko Warszawy. Wyjazd zaplanowano na sobotę 19 marca o godz. 6:30. Zbiórka przed GOK-iem. Cena biletu obejmuje: ubezpieczenie, przejazd i całodniowy pobyt w kompleksie na dwóch strefach basenowych. Powrót do Unisławia nastąpi około godz. 20.30. Ceny biletów: dzieci do 120 centymetrów wzrostu – jedna strefa (jamango) - 155 złotych; młodzież szkolna do lat 16 – jedna strefa (jamango) - 165 złotych; niepełnosprawni i seniorzy – dwie strefy (strefa jamango i relax, możliwość wejścia do strefy saunaria za dopłatą ok 10 złotych) – 185 zł; dorośli – tylko strefa jamango - 185 złotych; dorośli – dwie strefy (strefa jamango i relax, możliwość wejścia do strefy saunaria za dopłatą ok 10 złotych) – 200 złotych.