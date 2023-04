Co zaplanowano wkrótce w Chełmnie i okolicy? Sprawdźcie!

W Rondzie odbyło się też spotkanie miłośników dziergania. UDZIERGANE - to spotkanie dziewiarskie, dla tych, którzy dziergać już potrafią i tych, którzy chcieliby się nauczyć. - Wystarczyło zabrać swoje druty, szydełka, włóczki i wpaść do Kinoteatru Rondo.

Co zaplanowano w Chełmnie w najbliższym czasie?

Wystawa w Rondzie

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia po zimie, kwitną drzewa i kwiaty. Dlatego zbliżający się Dzień Ziemi (obchodzony na całym świecie 22 kwietnia) jest doskonałą okazją do uczczenia piękna naszej planety i podkreślenia jej znaczenia! Z tej okazji odbędzie się wernisaż wystawy - 21 kwietnia, o godz. 13,w Kinoteatrze Rondo. Zaprezentowane prace na wystawie to projekty graficzne nawiązujące do Światowego Dnia Ziemi, wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone jest promowaniu świadomości ekologicznej i dbaniu o naszą planetę.

"Spacerek", czyli bezpłatne zwiedzaniem miasta z przewodnikiem

W niedzielę (23.04.2023) zaplanowano "Spacerek po Chełmnie". Tym razem - Eskapada poznaj region z przewodnikiem - "Dawne chełmińskie restauracje i loża masońska". Na trasie zwiedzania znajdą się m.in.: rynek, ul. Grudziądzka, ul. Dworcowa. Przewodnikiem będzie Anna Grzeszna-Kozikowska.