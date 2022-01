Co zrobić z choinką po świętach? Podpowiada Nadleśnictwo Runowo

Żywą choinkę można też po świętach jeszcze wykorzystać w swoim gospodarstwie domowym. To rozwiązanie dla osób, które mają ogród lub działkę. Najprostszym sposobem jest posadzenie jej w ziemi. Ale nie tylko.

- Ściętą choinkę można wykorzystać na wiele sposobów, na przykład do okrycia roślin w ogrodzie. Można zrobić z gałązek ocet. Po rozdrobnieniu gałązek świerka możemy również wykorzystać go do sporządzenia kompostu. Taki kompost będzie miał odczyn kwaśny i bardzo dobrze sprawdzi się do podsypania borówek – podpowiada pani leśnik.