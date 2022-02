Coraz więcej lottomilionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Taki podatek muszą zapłacić od wygranych

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Szczęście dopisuje mieszkańcom regionu także w innych grach losowych. W grudniu 2018 roku w Niemczu (pow. bydgoski) ktoś wygrał w Extra Pensji. Przez 20 lat co miesiąc będzie otrzymywał po 15 tys. zł! Z kolei po 5 tys. zł co miesiąc przez 20 lat będzie wpływać na konto szczęśliwców: z Bydgoszczy oraz z Inowrocławia. Oni również wygrali w Extra Pensji.

W regionie mamy już niemal stu lottomilionerów, czyli osoby, które wygrały „w totka” co najmniej milion zł. Jako ostatni do tego grona dołączył szczęśliwiec, który 6 listopada 2021 roku kupił zakład Lotto w Inowrocławiu. Wygrał dokładnie milion zł. W ubiegłym roku odnotowaliśmy jeszcze dwóch lottomilionerów na Pomorzu i Kujawach. Także w Lotto 21 stycznia 2021 roku okrągły milion zł padł w Mogilnie, a 11 czerwca ponad 4,7 mln zł w Eurojackpot w Tucholi.

Wydrapali sobie tysiące

Mieszkańcy regionu wygrywają też w zdrapkach. W kwietniu 2016 roku we Włocławku padła pierwsza w Polsce główna wygrana w zdrapce „Dobre życie”. Szczęśliwiec od razu zgarnął 50 tys. zł. Oprócz tego przez trzy lata co miesiąc dostaje 4 tys. zł. Łącznie to daje mu 194 tys. zł.