Pani Agnieszka z Bydgoszczy wraz z rodziną w te wakacje wypoczywała w Grecji.

- Wiedzieliśmy, że lecimy do hotelu trzygwiazdkowego, ale jednak oczekiwaliśmy jakiegoś poziomu wypoczynku. Tymczasem na miejscu okazało się, że pokój jest klaustrofobiczny, a w łazience rozpanoszył się grzyb. Posiłki były monotonne, a stoły trzeba było sprzątnąć samemu. Poza tym w restauracji było dużo kotów. Raz wstałam od stolika i podeszłam po napój. Wracam, a kot siedzi na stoliku i je z mojego talerza. Jednak najgorsze było to, że droga znad morza do hotelu wiodła pod górę. I to naprawdę stromą, o czym nie było mowy w momencie kupowania wczasów. Po powrocie złożyliśmy reklamację w biurze podróży. Mam nadzieję, że częściowy zwrot pieniędzy choć trochę zrekompensuje nam te wszystkie niedogodności. Postanowiliśmy, że już więcej nigdzie z tym biurem podróży nie polecimy na wakacje - opowiada nasza Czytelniczka.