Tym osobom od grudnia ZUS zmniejszy emerytury i renty. Nawet o 800 złotych!

Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity zarobkowe, które zmieniają się co trzy miesiące. Od 1 grudnia do końca lutego 2024 roku będą obowiązywać nowe. Zależą one od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku. 10 listopada br. Główny Urząd Statystyczny podał, że wyniosło ono 7194,95 zł.