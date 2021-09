COVID-19. Zobacz, gdzie w regionie zaszczepiło się najwięcej osób. Najnowsze dane [22 września 2021]

Koronawirus w Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem

We wtorek 21 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 711 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia COVID-19. Tydzień temu, we wtorek 14 września było ich 537. Oznacza to, ze w ciągu tygodnia liczba nowych i potwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19 wzrosła o 174.