Cudowny finał Orlen Beach Volley Tour PKO w Przysusze. Są nowi mistrzowie!

Finał turnieju mężczyzn na zawsze przejdzie do historii, bo – choć był dwusetowy – to jednak trwał niezwykle długo. Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, którzy wygrywali turniej w Przysusze przez trzy lata z rzędu walczyli bardzo dzielnie, ale ostatecznie przegrali w drugiej partii 34:36 i cały mecz 0:2. Kibice, którzy licznie wypełnili trybuny, wspierali ich rywali, bo Przysucha to rodzinne miasto Koryckiego.

– Przysucha od lat słynie z organizacji i atmosfery i bardzo chciałem tutaj zdobyć medal. Wreszcie po kilku latach się to udało i w dodatku od razu wchodzimy na pierwsze miejsce. Dla mnie to chyba najszczęśliwszy dzień w życiu i bardzo dziękuję kibicom, że tak nas wspierali – mówił Korycki.

W drugim secie Korycki i Kruk bronili wiele piłek setowych. – Wiadomo, kto stał po drugiej stronie. To para, która króluje na polskich plażach, ale bardzo się cieszę, że w końcówce nie poddaliśmy i, choć na pewno rywale są bardziej doświadczeni, nie straciliśmy zimnej głowy. Super – cieszył się Korycki.