Cyklon Zoltan w Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Niebezpieczne wichury i ulewne deszcze - ostrzega IMGW

Pogoda w najbliższym czasie będzie obfitować w niebezpieczne zjawiska. Do Polski nadciąga cyklon Zoltan, a w raz z nim pojawią się bardzo mocne podmuchy wiatru oraz opady deszczu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia:

pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części woj. kujawsko-pomorskiego (pow. bydgoski, sępoleński, nakielski, żniński, inowrocławski, mogileński, radziejowski), które obowiązuje w czwartek, 21 grudnia od godziny 14 do godziny 21,

drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego woj. kujawsko-pomorskiego, które obowiązuje od czwartku, 21 grudnia od godziny 21 do piątku, 22 grudnia do godziny 21.

Już po południu wiatr w naszym regionie może osiągać prędkość do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h. W nocy będzie wiało jeszcze mocniej, bo prognozowane są porywy nawet do 100 km/h!