Czerwone Gitary zagrają w Grudziądzu. To platynowy koncert! Jakie jeszcze imprezy będą w weekend 19-21 maja? Sprawdź

Zespół Czerwone Gitary powstał w 1965 roku w Gdańsku z inicjatywy Bernarda Dornowskiego, Jerzego Kosseli, Krzysztofa Klenczona, Seweryna Krajewskiego, Jerzego Skrzypczyka i Henryka Zomerskiego. Na przestrzeni lat skład grupy niejednokrotnie się zmieniał, jednak hity Czerwonych Gitar łączą wiele pokoleń. Będzie okazja do ich odświeżenia i zaśpiewania wspólnie czy to "Kwiaty we włosach" czy "Powiedz stary gdzieś ty był" i wielu innych...

Koncert w sobotę, 20 maja na scenie teatru. Początek o godz. 17. Bilety są po 100 i 110 zł. Do kupienia w sprzedaży internetowej na:

KupBilecik.pl

Biletyna.pl

eBilet.pl

Obecnie skład Czerwonych Gitar tworzą: