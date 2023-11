Czołg z Torunia, armata z Poznania. Piknik na rynku w Koronowie pełen ciekawostek [nowe zdjęcia]

Piknik na rynku w Koronowie był prawdziwą gratką dla miłośników historii. Nie tylko zobaczyć można było rekonstruktorów ubranych w mundury z epoki, ale także historyczny sprzęt wojskowy. Zadano sobie sporo trudu, by ściągnąć go do miasta.

Armatę polową 7,7 cm FK 96 n.A przywieziono do Koronowa z Poznania, z Muzeum Uzbrojenia. Placówka ta jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Ciekawość budził także czołg Renault FT wypożyczony na piknik w Koronowie z Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu. Spotkać można było także na rynku rekonstruktorów z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej.