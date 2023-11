Święto gęsi na Krajnie pełne wiejskich smaków. Minikowo oblężone - zobacz zdjęcia

- 11 listopada już tradycyjnie spotykamy się w Minikowie, by świętować i próbować potraw tradycyjnych, a szczególnie gęsiny. Dodatkowo kupimy coś do ogrodu i do domu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy – zachęcali mieszkańców regionu do przyjazdu na „Święto gęsi na Krajnie” przedstawiciele ODR Minikowo.

Odzew przeszedł oczekiwania. Pomimo chłodu i gęstej mgły pierwsi kupujący pojawili się w Minikowie już przed godz. 9, choć impreza rozpoczynała się oficjalnie o godz. 10. Jeszcze nie wszystkie stoiska były rozstawione, gdy rozpoczęto sprzedaż.