Czterech mieszkańców powiatu wąbrzeskiego trafiło do więzienia

W środę, 10 listopada o g. 11.40 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie zapukali najpierw do drzwi domu, w którym mieszkał 33-letni mieszkaniec Wąbrzeźna. Nie zapłacił on nałożonej na niego przez sąd grzywny, dlatego najbliższych kilka dni spędzi za kratami więzienia.

Tego samego dnia ok. g. 12 do wąbrzeskiej komendy transportowano 56-latka z gminy Ryńsk, który na widok sądowego nakazu osadzenia go w zakładzie karnym... natychmiast zapłacił grzywnę!

Tuż przed g. 15 policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Wąbrzeźna, który ukrywał się przed odbyciem wymierzonej mu kary za popełnione przestępstwa. Prawie 300 najbliższych dni mężczyzna spędzi w zakładzie karnym.

Na zakończenie dnia, o g. 20 w ręce policjantów wpadł 21-letni mieszkaniec gminy Płużnica, który skazany za stalking przez kilka tygodni unikał zatrzymania. W środę, 10 listopada dzięki działaniom funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego mężczyzna został zatrzymany, a za popełnione przestępstwo trafił do zakładu na karnego na 7 miesięcy.