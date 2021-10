Czternasta emerytura 2021. Pieniądze zostaną wypłacone szybciej

Kujawsko-Pomorskie. Czternasta emerytura już w październiku

- Pozostali uprawnieni otrzymają ją wraz z listopadowymi świadczeniami, w terminie, w którym co miesiąc pobierają świadczenie - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ile wyniesie czternasta emerytura? Stawki będą różne

Czternasta emerytura w tym roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.