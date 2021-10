500 plus dla niepełnosprawnych nie pozbawi rencisty czternastki. Wypłata w listopadzie

Czytelnicy wciąż mają pytania dotyczące czternastej emerytury. - Pobieram rentę i do niej 500 plus dla niepełnosprawnych w pełnej kwocie 500 zł. Czy załapię się na czternastkę? Czy jak się dostaje 500 plus, to czternastka się w ogóle należy? Czy 500 plus wlicza się do dochodów rencisty? - pyta pani Czesława z pow. bydgoskiego.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiada: - Czytelniczka "Gazety Pomorskiej" otrzyma całą kwotę czternastej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto, ponieważ renta tej Pani jest niższa niż 2900 zł brutto. Do wyliczenia kwoty czternastej emerytury nie wlicza się świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - zaznacza Krystyna Michałek.