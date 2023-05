Czwartoligowcy rządzą w majowym rankingu "Piłkarskie Orły" w regionie kujawsko-pomorskim

Majowa edycja rankingu „Piłkarskie Orły” przebiega pod dyktando piłkarzy z klubów IV ligi (szczegóły w tabeli wyżej). Czy nadchodząca kolejka go zmieni? Wiele na to wskazuje.

Wydarzeniem będą derby regionu w III lidze, w których Zawisza podejmie Olimpię. Bydgoszczanie podejdą do nich podbudowani zwycięstwem nad Elaną Toruń w półfinale Pucharu Polski na szczeblu K-PZPN. Jednak niebiesko-czarni wyeliminowali torunian dopiero po serii rzutów karnych (4:2) i będą w nogach mieli 120-minutową ciężką rywalizację. Zresztą obecne dwa tygodnie dla podopiecznych Piotr Kołca są niezwykle ciężkie, bo rozegrają w nich pięć meczów i czekają ich trzy wyjazdy. Z kolei biało-zieloni mieli tydzień na przygotowania do niezwykle ważnego meczu. Przypomnijmy, że podopieczni Bogusława Baniaka są liderem i walczą o awans do II ligi. Mają pięć punktów przewagi nad drugą Gedanią. Zawiszanie są na piątej lokacie i tracą do Olimpii 11 punktów. Zapowiada się kapitalny mecz.