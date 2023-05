Czy będą braki prądu 24.05 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (24.05 18:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat lipnowski

Kikół ulice Boczna, Kasztelańska, Lipowa, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Rypińska, Rzemieślnicza, Zboińskiego.

24.05 od godz. 17:19 do 19:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Przyleśna, ul. Polna, ul. Polnego Wiatru

25.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Kamionka, ul. Wesoła od numeru 1 do numeru 12, ul. Złota od numeru 12 do numeru 37, ul. Spacerowa od numeru 1 do numeru 19

25.05 od godz. 10:00 do 14:00