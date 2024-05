Czy będą wyłączenia prądu 20.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.05 9:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Lamkowizna 17, 23, Łapinóż-Rumunki 3, od 5 do 7, 9, 13, 15, 148/2. 20.05 od godz. 8:00 do 16:00

Dzierzno od 26 do 35, 148/2, 150/1, 150/2, 39/1. 20.05 od godz. 8:00 do 13:30

Pluskowęsy 1, od 3 do 7, 9, 10, 43, 45. 20.05 od godz. 8:00 do 16:00

Ośno od 63 do 65, 67, 68, 70A, 132/4, 142/1,143/1,144/1, Ośno-127, Ośno Drugie 64A, 69, 69A, od 70 do 73, Słomkowo , Słomkowo-126/1 , Słomkowo-126/1 (GPO). 20.05 od godz. 8:30 do 14:30

Przybranowo 20, 21, 21A, 22, 24, 25, 26A, 27, 27A, od 28 do 30, 32, 33, 36, 36A, 37, od 39 do 44, 44/A, 44a, 44A, 45, 70B, od 71 do 75, 75a, 76, 77, 77A, .., 164/44, 164/61, 164/64, Przybranowo-164/48, Przybranowo-184. 20.05 od godz. 8:00 do 12:00

Przybranowo 52, od 65 do 68, 68A. 20.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat radziejowski

Malina 2, 4, 5, 7, 10.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Orle 64, 163/20, 163/23, 163/29, 163/3, 164/3, 164/4, 166/2, 166/21, 166/25, 166/34, 166/52, dz. 166/2, Orle 52, 64AK, Orle -166/10 (GPO), Orle -166/18, Orle -166/7 (GPO), Orle-166/14 (GPO), Orle-166/66 (GPO).

20.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat toruński

Steklin 21, Steklin-Kolonia 13, od 15 do 19, 22, 23.

20.05 od godz. 8:30 do 14:00

Głuchowo od 46 do 48, 48A, 49, 49A, 51, 52, 52C, 54, 56, 57, od 61 do 64, 65A, 66, 67, 69, od 71 do 73, 75, 14/1, Parowa Falęcka od 3 do 8, od 10 do 17, 20.

20.05 od godz. 9:00 do 12:00

Pluskowęsy od 1 do 5, 5A, od 7 do 10, od 42 do 46, 2/3, 40/7, 65/1, 65/6, 8/10, 9/1, 9/3.

20.05 od godz. 8:00 do 16:00