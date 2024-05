Czy będą wyłączenia prądu 24.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 24.05? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 24.05. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki Miesiączkowo 86, 86a, 87.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat golubsko-dobrzyński Bocheniec , 125/4, 127/2.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Podolina 12, 16, 21, 24.

24.05 od godz. 8:30 do 12:30 powiat rypiński Długie 23, 40/18, 42/14, 42/15, 42/19.

24.05 od godz. 8:30 do 14:00 Brzuze 4, 4a, 5, od 45 do 48, od 53 do 57, 59, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 59/1, 94/5, 94/6, 94/7.

24.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat chełmiński Górne Wymiary 21.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Grudziądz Mokre ulica ks. Józefa Sołobodowskiego 5, 7 133A, 479.

24.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grudziądzki Zawda .

24.05 od godz. 9:30 do 13:00

Zawdzka Wola od 2 do 4, 6, 8, 9, 13, 18, 28, 31, 32, 15.

24.05 od godz. 9:30 do 14:00 Gubiny 37, Szembruczek 6, 9, 10, 11A, 11B, 12, 14A, 15, 15a, 16A, od 17 do 20, 22, 24, 25, 27, 27A, 28, 28A, 34, od 36 do 40, 42, od 44 do 53, od 55 do 57, 60, 65, 238, 63/8.

24.05 od godz. 15:00 do 20:00 powiat toruński Przeczno ulica św. Rozalii 7.

24.05 od godz. 8:00 do 13:30 Bierzgłowo ulice Browarna, Folwarczna, Gruntowa, Jasna, ks. Z. Ziętarskiego, ks. Zygfryda Ziętarskiego, Odległa, św. Antoniego, Świętego Antoniego, Topolowa, Turystyczna, Wiatraczna, Łubianka ulice Aleja Jana Pawła II, Bydgoska, Chełmińska, Polna, Samorządowa, Spokojna, Toruńska, Wąska, Wiejska, Wrzosowa, Zaułek, Przeczno ulica św. Rozalii.

24.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat aleksandrowski Konradowo 2, 3A, 4, od 8 do 10, 12, 13, 13K, 31i, 58/3, Konradowo -44/9 (GPO), Konradowo-41/9.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00 Ostrowąs 89, Przybranowo od 88 do 90.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Ostrowąs 87, 88.

24.05 od godz. 11:00 do 15:00 powiat radziejowski Zielińsk od 34 do 37.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Bełszewo 49, Bełszewo---, Zielińsk od 39 do 41.

24.05 od godz. 11:00 do 15:00 Głuszynek 4, 16H, 54, 51/113, 51/47, 51/53, 51/59, 51/60, 51/62, 51/66, 51/69, 53/20, 53/24, 53/25, 53/26, 53/29, 53/34, 53/35, 54/14, 54/15, 54/47, 54/59, 54/60, 54/74, 54/75, 54/77, 54/9, 98/7, dz. nr 98, Głuszynek-51/62 , Głuszynek-51/95 (GPO), Głuszynek-53/12, Głuszynek-53/22 , Głuszynek-53/32 , Głuszynek-53/37 , Głuszynek-54/55 (GPO), Głuszynek-54/66 (GPO), Głuszynek-54/69 (GPO), Głuszynek-98/9 , Topólka , 54/61.

24.05 od godz. 8:30 do 11:30

Bielki 17, Topólka od 1 do 5, 6A, od 7 do 16, 18, 19, 24A, 45, 46, 48, 48/5, Topólka-65/1.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat lipnowski Wielgie ulica Włocławska 7.

24.05 od godz. 8:30 do 14:00 Teodorowo , 47/1, 47/2, 49/1, 49/13, 49/2, 49/7, 49/9, Teodorowo-49/10.

24.05 od godz. 10:00 do 14:00 powiat włocławski Kromszewice 51A, 63, 84, 86, 90, 13/14, 13/22, 13/29, 13/32, 13/34, 13/4,13/13,13/45,13/26, 13/51, 13/52, 13/59, 13/60 (GPO), 13/70, 13/72 (GPO), 13/73, 13/82, 13/83, 13/84, 13/89, 14/10, 14/103, 14/104, 14/105, 14/15, 14/72, 14/73, 14/74, 14/76, 14/77 (GPO), 14/87, 14/90, 14/91, 14/93, 14/96, 14/97 (GPO), 14/98, 14/99 (GPO), DZ. 13/86.

24.05 od godz. 10:00 do 13:00

Włocławek Józefowo 2, 2A, 3, 5, 6, 6/A, 7, 9, 237/3, 237/9, Józefowo-241/7 , Józefowo 2, 6, 6G, 9A, 49, 173/22, 173/3, 173/4, 237/2, 237/6, 237/8, Józefowo-237/4, Józefowo , 0009-238/5 (GPO).

24.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Wilcze ul. Szosa Gdańska 38, 1, 32, 26, 24, 28; Darłowska 16; Wolińska 1.

24.05 od godz. 7:00 do 14:00 Strzelce Górne ul. Zakościelna, Diamentowa 6, i przyległe.

24.05 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Samociążek ul. Spokojna 8, 10, 12.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Prądocin Leśna 3, 5, 7,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. B. Prusa 9.

27.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niwy ul. Rybieniecka; Zielonogórska; Karpacka; Ostromecka; Mazurska; Giżycka; Kaszubska.

27.05 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Białe błota ul. Chmielarska 1 - 23; Cedrowa 1 - 19; Chmielna 1 - 16; Cyprysowa 4 - 15; Cukrowa 4 - 24.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Drzewce ul. Puszczyka 1; Drzewiecka; Wąska 36, 38; Ogrodowa.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Jarzębinowa 4, 8.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Kresowa; Pelikanowa; Łabędzia; Patrolowa; Sokola.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec numery: od 9 do 13, od 65 do 76 oraz 78, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

24.05 od godz. 7:00 do 15:30

powiat mogileński Ciechrz 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46a, 47, 48, 49, 50, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

24.05 od godz. 7:30 do 15:00 Wola Kożuszkowa, Siedlimowo Przerwa na czas rozpiecia i zapiecia linii.

27.05 od godz. 6:30 do 7:30 Wola Kożuszkowa, Siedlimowo Przerwa na czas rozpiecia i zapiecia linii.

27.05 od godz. 15:30 do 16:30 Łosośniki 14, 13, 12, 11, 10 zgodnie z plakatami

28.05 od godz. 7:30 do 14:00 Padniewko 80a, 79a, 79, 79b, 78a, 77b, 78, 5, 5a, 5b, 87c, 77, 76, 76a, 75, 75a, 6a, 6b, 6, 7, 7a, 8, 8a, 9, 10, 11, Nowoczesna,

28.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Bukowa 2, 4, 6, 5, 7, 8, Świerkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6 , Sosnowa 24, 24a, Brzozowa 2, 2a, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wierzbowa od 2 do 14 ze stacji transformatorowej Zamość 5.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy. Lawendowa 3, 3a, 7, 8, 9, 9a ze stacji transformatorowej Rynarzewo 5.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Ciężkowo nr 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 30, 29, 20A oraz Kościół Parafialny.

28.05 od godz. 7:00 do 15:00 powiat żniński Ojrzanowo 16a, 17b, 17, 17a, 18, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23,

24.05 od godz. 9:00 do 12:00

Augustowo 3, 3a, 2, 2a, Kania 14, 15, 13, 54, 12, 11, 7, 6, 6a, 5, 4, 3,

27.05 od godz. 8:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Kwiatowa, Sosnowa, Lipowa numery: 3, 3A, od 5 do 26B, Osiedlowa (bez numerów 2, 4), Wiśniowa od 6 do 46, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

28.05 od godz. 7:30 do 18:30 Ojrzanowo 65a, 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66f, 66g,

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin Wieś Aliantów 33d

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Krzywogoniec numery: od 1 do 23, od 40 do 47A, od 53 do 96, 136, 137, od 139 do 165 oraz 192, 193, 199, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.05 od godz. 7:30 do 13:00

Szczuczanek, Krzywogoniec numery: od 24 do 39, od 48 do 52, 97, od 102 do 135 oraz 138, i przyległe.

27.05 od godz. 8:30 do 12:30 Bysław numery: 73, 77, 77A, i przyległe.

27.05 od godz. 9:30 do 13:30

Mała Klonia numery: od 21 do 55, i przyległe.

28.05 od godz. 8:00 do 13:30 Jabłonka numery: 16A, 16B, i przyległe.

28.05 od godz. 8:30 do 15:30 powiat inowrocławski Brudnia 38, 37a, 37b,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00 Brudnia 37, 36, 34, deszczownie

27.05 od godz. 8:00 do 17:00 Kobylnica, Witowiczki

27.05 od godz. 9:00 do 14:00 Witowice 27, 17, 16, 15, 14, 14a, 13, 12, 11, 10, 9, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 26b, Kobylnica 1

27.05 od godz. 9:00 do 12:00

Inowrocław Młyńska 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, Zamknięta Orłowska 40, 42, 44,

28.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Runowo ulica Wyzwolenia od 15 oraz 30, 30a ze stacji transformatorowej Runowo 4.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Witosa 24, 26, 35, 37, 39, 41, 43, Porzeczkowa od 1 do 9, Wiśniowa 3, 5 ze stacji transformatorowej Witunia 2.

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Runowo ulica Wyzwolenia od 1 do 5 oraz 30, 30a ze stacji transformatorowej Runowo 4.

29.05 od godz. 8:00 do 18:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

