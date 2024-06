Czy będą wyłączenia prądu 8.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Sikorowo 29, 29a, 30, 30a, Ecoroad, 32, 33, 14, 14a, 14b, 15. Inowrocław ulice: Wiktora Spornego, Wielkopolska odcinek od przejazdu kolejowego do Sikorowa, Henryka Górnego, Leona Sobierajskiego, Franciszka Emmonsa, Mątewska: 77, 77a, 79, 79a, 81, 81a, 84, 100. Zgodnie z plakatami. 10.06 od godz. 7:30 do 20:00

Cerekwica od 58 do 64 zgodnie z plakatami ogłoszeń 13.06 od godz. 7:00 do 13:00

Ośno od numeru 31 do 36 zgodnie z plakatami ogłoszeń 12.06 od godz. 7:00 do 13:00

Trląg numery od 54 do 57 i 57a, zgodnie z plakatami ogłoszeń 11.06 od godz. 16:00 do 17:00

Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Inowrocław ul. Reymonta 4; Miechowice: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 20, 20a, 21, 22, 12, 12A do 12T, 38, 39, 39a, 39g, 39d. 11.06 od godz. 12:00 do 15:00

Łosośniki od numeru 10 do 13 zgodnie z plakatami ogłoszeń 14.06 od godz. 7:00 do 13:30

Aleksandrowo ul. Irysowa numery: od 4 do 17, i przyległe. 10.06 od godz. 8:00 do 14:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wiąg numery: 14B, 14C, 14D, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 13.06 od godz. 7:00 do 18:30

Osie ul. Kamienna, Starogardzka numery: od 2 do 23, Sienkiewicza numery parzyste od 24 do 28, Młyńska 2A, i przyległe. 11.06 od godz. 8:00 do 14:30

Wiąg numery: od 11 do 14A, 14E, od 15 do 16B oraz 66A, i przyległe.

13.06 od godz. 7:30 do 18:00

powiat tucholski

Śliwice ul. Łowiecka (przepompownia ścieków), i przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 11:30

Główka numery: od 2 do 18, i przyległe.

11.06 od godz. 8:30 do 14:00

Knieja 15, i przyległe.

11.06 od godz. 9:00 do 13:00

Bysław ul. Piaskowa, Jeziorna działki nr 710/4, 286/10, 286/12, i przyległe.

11.06 od godz. 9:00 do 12:30

Okoniny Nadjeziorne numery: od 32 do 34 oraz 35, 36, i przyległe.

12.06 od godz. 8:00 do 13:30

Piastoszyn ul. Okrężna, Główna numery nieparzyste 1, od 5 do 15 oraz od 17 do 25, parzyste od 2 do 10, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Spółdzielcza 2, 4, 6, 8, i przyległe.

14.06 od godz. 8:00 do 14:00